فضل الله: لهذا السبب لا يريدون تأمين الكهرباء من ايران

Loading the player... كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في كلمة له في مجلس النواب خلال مناقشة البيان الوزاري عن الاسباب الحقيقة لرفض بعض السياسيين اللبنانيين العروض الايرانية لتأمين الكهرباء للبنان. المصدر: المنار

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