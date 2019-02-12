فضل الله حول مكافحة الفساد: قادمون على معركة صعبة

Loading the player... اعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في كلمة له في مجلس النواب خلال مناقشة البيان الوزاري ان الخطوات الاولى لمشروع مكافحة الفساد تبدأ مع نية الحكومة اللبنانية ثقة مجلس النواب. المصدر: المنار

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