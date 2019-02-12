فضل الله: هناك مستندات لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة إلى السجن

قال النائب حسن فضل الله "نريد ان تكون الحكومة فاعلة وألا يوجد فيها أي متاريس ونحن حريصون على نجاحها ونريد لها ان تنجح بمعالجة قضايا الناس".

وأشار فضل الله في كلمة له خلال مناقشة البيان الوزاري إلى وجود مستندات ووثائق لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة من السلطة الى السجن وهذه المستندات موجودة لدى وزارة المالية منذ العام 1993 الى اليوم، مطالبا وزير المال بأن يضع هذا الملف بكامله بعهدة مجلس النواب وان يتم وضعه امام الرأي العام لكي يرى اللبنانيون كيف تم التلاعب بأموالهم.

وناشد فضل الله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان يستخدم صلاحياته الدستورية في اعادة التفاوض حول بنود قرض البنك الدولي، وألا يكتفي بالتحفظ"، وقال: "لم نعد نستطيع الاقتراض بهذه الطريقة".

ودعا الحكومة "لحوار جاد مع المصارف بهدف تخفيض كلفة الدين"، مشيرا الى "ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان قد اتفق في السابق معها".

وقال: "في كل عام نعيد الكلام ذاته عن الكهرباء وكنا نأمل من الحكومة ان تضع مهلا محددة لتأمين الكهرباء 24/24".

وطالب فضل الله المدعي العام المالي ان يضع يده على ملف الاتصالات.

وسأل: "لماذا لا تريدون الكهرباء من ايران التي تقدم جودة أعلى واسعارا أقل؟".

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ولفت فضل الله الى ان "500 الف موظف تم توظيفهم منذ الانتخابات النيابية الاخيرة.

ودعا الى "كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة، لأن البعض يعتبر دخوله الى السلطة جنة"، وقال: "هناك وزراء يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار".

وأعلن ان "الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع"، وقال: "فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة".

ورأى ان "لدينا قضاة في لبنان ولكن ليس لدينا قضاء، وهذا بحاجة الى حل"، وقال: "مسؤولية القضاء توجيه الاتهام والمحاسبة واخذ الفاسدين الى السجن"، داعيا الى "وقف التدخل بالقضاء"، مؤكدا ان "مسؤولية القضاء قبل الدفاع عن الحقوق توجيه الاتهام نحو الفاسدين وزجهم في السجون".

وقال: "لا تحسبوا انكم آتون لاخذ الاموال، البلد ليس "فلتان"، هناك حكومة ومجلس نواب وشعب واعلام".

وتابع: "في موضوع مكافحة الفساد، المسألة ليست شخصية بل تتعلق بكيفية إحترام اموال هذه الدولة"، معتبرا "اننا ذاهبون الى المعركة الصعبة لأن مال الشعب مثل دماء الشعب، وخصمنا هو الفاسد ومستعدون للتعاون مع كل من يريد محاربة الفساد".

وقال: "وبناء على الالتزام الذي قطعه الامين العام لـ"حزب الله" تبدأ خطواتنا من اليوم الاول لنيل هذه الحكومة الثقة".