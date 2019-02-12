حصل سجال خلال الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري بين النائب جميل السيّد ووزير المال علي حسن خليل.
وقال السيّد في مداخلته إنّ وزارة المالية استدانت مبلغ 600 مليار من صندوق الضمان الاجتماعي الذي يحوي 11 ألف مليار لدفع الرواتب.
وسرعان ما ردّ خليل مؤكّدًا أنّ كلام السيد غير صحيح وخطير.
وردّ السيّد قائلاً: "أبلغتنا أنّ احتياط الموازنة فارغ وكان في داخله 600 مليار"، فعاد وزير المال وردّ: "هيدا الكلام مش مظبوط".
وتوجّه السيّد إلى خليل بالقول: "دفاع القمح وممنونك، الفلاحين أصدق من الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر سجال بين حسن خليل والسيّد في الجلسة المسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.