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سجال بين حسن خليل والسيّد في الجلسة المسائية

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سجال بين حسن خليل والسيّد في الجلسة المسائية

حصل سجال خلال الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري بين النائب جميل السيّد ووزير المال علي حسن خليل.

 

وقال السيّد في مداخلته إنّ وزارة المالية استدانت مبلغ 600 مليار من صندوق الضمان الاجتماعي الذي يحوي 11 ألف مليار لدفع الرواتب.

 

وسرعان ما ردّ خليل مؤكّدًا أنّ كلام السيد غير صحيح وخطير.

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وردّ السيّد قائلاً: "أبلغتنا أنّ احتياط الموازنة فارغ وكان في داخله 600 مليار"، فعاد وزير المال وردّ: "هيدا الكلام مش مظبوط".

 

وتوجّه السيّد إلى خليل بالقول: "دفاع القمح وممنونك، الفلاحين أصدق من الدولة".

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