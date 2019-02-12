تعميم هامّ لوزيرة الداخليّة

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تعميما يتعلق بضبط ظاهرة انتشار الأكشاك والبسطات والكيوسكات والخيم الموضوعة على جوانب الطرقات العامة في المناطق كافة، والتي تقوم ببيع المرطبات والقهوة والشاي والمأكولات والمشروبات الروحية، بالاضافة الى بسطات بيع الخضار والفاكهة.

وذكر التعميم أنه "نظرا الى ما تسببه هذه الظاهرة من إعاقة لحركة مرور السيارات والتسبب بحوادث سير على الاوتوسترادات والطرقات العامة، بالاضافة الى عدم استيفائها شروط النظافة والصحة العامة، ناهيك بأن البعض منها بدأ يستخدمها في اعمال غير قانونية (تسهيل اعمال منافية للاداب وترويج المواد المخدرة)، وبعدما تبين أن غالبيتها مقامة من دون تصاريح أو موافقات خطية صادرة عن البلديات، وبعضها الآخر مقامة بموجب تصاريح صادرة عن البلديات، لا تستوفي الشروط اللازمة لاسيما لجهة بيع المشروبات الروحية من دون الحصول على موافقة المحافظة المستندة الى موافقة وزارة السياحة، اضافة الى تسببها بإعاقة حركة مرور السيارات وحوادث السير، فإنه يطلب من كل من:

أولا، المحافظون كل من ضمن نطاق المحافظة:

الإيعاز الى البلديات كافة والقائمقامين بالنسبة الى القرى التي ليس فيها بلديات.

1- العمل فورا على إنذار أصحاب الأكشاك والبسطات والكيوسكات والخيم الموجودة على جوانب الاوتوسترادات والطرقات العامة ضمن النطاق البلدي، والمقامة من دون ترخيص أو تصريح خطي صادر عن البلدية، بوجوب إزالتها ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغ أصحابها، تحت طائلة إزالتها بواسطة البلدية وبمؤازرة قوى الامن الداخلي.

2- إعادة الكشف على الأكشاك المقامة بموجب تصاريح صادرة عن البلديات والموجودة ضمن عقارات خاصة متاخمة للطريق العام أو الأوتوستراد، لجهة التأكد من استيفائها لكل الشروط اللازمة لاسيما لجهة عدم تسببها بزحمة سير، وان تكون موجودة داخل العقار، وبتراجع لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود الطريق، وتأمين مواقف خاصة للزبائن داخل العقار.

3- إنذار أصحاب الكيوسكات الحاصلين على تصاريح صادرة عن البلديات والموضوعة على حدود الاوتوسترادات أو الطرقات العامة، العمل على إزالتها ووضعها داخل العقار المحاذي، وفقا للبند 2 المبين أعلاه، وإلا العمل على سحب التصريح وإزالة الإنشاءات وفقا للبند 1 المبين أعلاه.

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4- عدم السماح لأصحاب الكيوسكات المصرح بها من البلديات، وفقا للبند 2 المبين أعلاه، ببيع الكحول والمشروبات الروحية على خلاف أنواعها، إلا في حال حصولهم على تراخيص صادرة عن المحافظة استنادا الى موافقة وزارة السياحة، وفي هذه الحال يمنع بيع الكحول والمشروبات الروحية بالقدح.

5- تكليف الشرطة البلدية تسيير الدوريات لتحرير محاضر ضبط بحق أصحاب الكيوسكات عند أي مخالفة.

6- تأكيد مضمون كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 11628 تاريخ 28/8/2018، المتعلق بآلية منح التصاريح من السلطات الإدارية لوضع الكيوسكات.

ثانيا، قوى الأمن الداخلي:

تأمين المؤازرة اللازمة عند طلب البلديات أو القائمقامين، لإزالة الأكشاك والبسطات والكيوسكات والخيم المخالفة والعمل على تطبيق أحكام الفقرة (1) من البند أولا أعلاه، وذلك بالتنسيق مع المحافظين والقضاء المختص والإفادة خلال مهلة 15 يوما من تاريخه.

ملاحظة: تطبق أحكام هذا التعميم على جميع أنواع الإنشاءات الثابتة أو المتحركة ذات الكيوسكات، الخيم، الأكواخ، البسطات العائدة لبيع الخضر أو الفواكه وخلافه التي تقف في محاذاة الطرقات العامة والأوتوسترادات".