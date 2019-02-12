كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبادل أسرى بين النظام السوري وفصائل معارضة في ريف حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبادلت فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم الثلاثاء، أسرى مع القوات الحكومية في محافظة حلب شمال شرقي سوريا.

وأعلن مصدر بـالجيش الوطني التابع للمعارضة الذي يسيطر على ريف حلب الشمالي والشرقي، "تبادل أسرى مع القوات الحكومية السورية في معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب، بتسليمهم 20 عنصراً من القوات الحكومية أسروا خلال القتال مقابل إطلاق سراح 10 معتقلين من عناصرنا وإطلاق سراح 10 نساء 6 منهن من حمص، اثنتان منهن كانتا معتقلتان مع أطفالهما في سجون القوات الحكومية، بعضهن مضى على اعتقالهن 6 سنوات، بوساطة تركية روسية، وتسلمت الشرطة العسكرية الروسية عناصر القوات الحكومية عند معبر دير قاق".

Advertisements

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية: "تسلمت القوات الحكومية السورية 20 أسيراً في معبر دير قاق التابع لمدينة الباب في ريف حلب الشرقي".

وأفادت وكالة الأنباء السورية بـ "تحرير مجموعة من المختطفين في بلدة دير قاق التابعة للباب بريف حلب الشرقي".

ويُعتبر تبادل الأسرى اليوم الثلاثاء، الثاني في ريف حلب الشرقي بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة، بعد عملية سابقة في نوفمبر الماضي، أطلق فيها 10 أسرى تابعين للقوات الحكومية مقابل الإفراج عن 10 مدنيين آخرين كانوا معتقلين لدى سجون الأخير وبإشراف من الجانبين الروسي-التركي، تطبيقاً لمخرجات مؤتمر سوتشي الذي ينص على تبادل الأسرى بين الجانبين.