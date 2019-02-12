كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا.. حظر نشاط الأئمة الأتراك في السجون بسبب التجسس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة العدل في مقاطعة ساكسونيا السفلى بألمانيا، باربرا هافليزا، تجديد الحظر المفروض على أئمة الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية لممارسة الأنشطة الدينية داخل السجون.

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وأفادت هافليزا في تصريح لصحيفة "هانوفرسك الغيماينه زايتونغ" الألمانية، أن "الائمة يحصلون على رواتبهم من تركيا، وهم مكلفون بإرسال تقارير إلى السلطات التركية".

وأضافت هافليزا، أن المعلومات التي يجمعها الأئمة من السجون، ربما تُعرض السجناء الأكراد، وأنصار حركة الخدمة للخطر، مشيرةً إلى فشل الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في التخلص من التبعية للسلطات التركية والتحول إلى مؤسسة ألمانية تعمل وفق القوانين البلاد.

يُذكر أن وزارة العدل في ساكسونيا السفلى، أعلنت في نهاية يناير الماضي، إنهاء تعاونها مع الأئمة القادمين من تركيا في إطار الخدمات الدينية للسجناء، الذين ترسلهم رئاسة الشؤون الدينية التركية وتدفع رواتبهم.