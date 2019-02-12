كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميناتا سيسوما: مصر بلد كبيرة.. وسنتعاون مع "السيسي" بالاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت ميناتا ساميتي سيسوما، مفوضة الشئون السياسية بالاتحاد الإفريقي، عن سعادتها لكون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هو رئيس الاتحاد الإفريقي؛ لأنه من الهام جدًا للاتحاد الإفريقي أن تكون مصر رئيسًا له؛ لكون مصر بلد كبيرة، معربة عن استعدادها للتعاون مع الرئيس السيسي، خلال رئاسته للاتحاد، وسيكون من الجيد أن تتعرف على رؤية الرئيس السيسي، بصورة أكثر تفصيلًا.

وتوقعت "سيسوما"، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان المذاع ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن يحقق الاتحاد الإفريقي نجاحات خلال 2019، تحت قيادة الرئيس السيسي للاتحاد، مشيرة إلى أنه من الهام جدًا الوصول لحلول للنازحين والعائدين واللاجئين، ودراسة الأسباب التى تؤدي للنزوح في إفريقيا، مشددة على أن تهيئة الأوضاع لعودة النازحين أحد أهم أولويات دورة العام الحالي من الاتحاد الإفريقي، موضحة أنه سيكون من الجيد منع الصراعات باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية للنزوح في إفريقيا، منوهة إلى أن مصر تبذل جهدًا كبيرً لمنع الهجرة غير الشرعية.

وتابعت، أن ظاهرة التصحر والتغير المناخي من ضمن التحديات التى تواجه القارة الإفريقية، منوهة إلى أنها كانت سعيدة جدًا لحديث الرئيس السيسي عن السيدات الإفريقيات، وصفقت له وقالت هذا رائع أن نرى قادتنا يتحدثوا عن السيدات ومايمكنه فعله لهن، مشددة على أن السيدات الإفريقيات يفعلن الكثير، ففي عام 2017 أنشئت السيدات الأفريقيات شبكة قادة السيدات الإفريقيات، ونأمل في منح الفرصة لنساء القارة الإفريقية، وسنأوي أفضل مالدينا في المستقبل لتطبيق أجندة التنمية في إفريقيا 2063.

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هذا وانتهت أمس فعاليات القمة الأفريقية العادية فى دورتها الـ32، بوقوف الأعضاء احترامًا لنشيد الاتحاد الأفريقى بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وأكد أن انتشار النزاعات ووحشية الإرهاب وتغير المناخ كلها عوامل تتسبب في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، مضيفا أنه من الضروري تكثيف التعاون بما يسهم في ضمان التصدي لظاهرة التغير المناخي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا، قائلا: "يجب أن نعمل سويا على إزالة العقبات التي تواجه تصدينا للتحديات الأفريقية"، وأضاف: "ليس أمامنا بديل سوى قبول التحدي لتحقيق الأفضل لشعوبنا من خلال العمل المشترك".

وأكد الرئيس، أنه يجب طي صفحة النزاعات والصراعات في أفريقيا، وأضاف أن الوحدة الأفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة كل التحديات، وقال:" نتطلع لتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا.