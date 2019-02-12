كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: استئناف رحلات الطيران إلى سوريا قريباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو في مجلس النواب الأردني إن الحكومة ستُصدر قريباً قراراً باستئناف حركة الطيران إلى سوريا وعبور أجواء الجارة الشمالية في رحلات الطائرات.

وقال النائب طارق خوري الذي يزور سوريا حالياً، إن بلاده ستسنأئف الرحلات إلى سوريا خلال أيام، وستبدأ باستخدام الأجواء السورية في رحلات الطائرات.

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وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في وقت سابق إن بلاده تنوي استئناف حركة الطيران إلى سوريا فور تلقي الخبراء الفنيين ضمانات من السلطات السورية عن توفر المستوى المطلوب من السلامة للطائرات.

وتوجه فريق خبراء فنيين من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية أخيراً، إلى دمشق لفحص المسائل المتعلقة باستئناف رحلات طيران الخطوط الأردنية إلى سوريا​​​.

وقال وزير الخارجية الأردني، إن "قرار منع الطائرات الأردنية من التحليق فوق الأجواء السورية اتخذ بناء على التقييم الأمني"، مضيفاً "زار فريق فني سوريا منذ بضعة أيام، ولو اطمأن الفريق لانتفاء التهديد لرحلات الطيران، فستناقش السلطات المعنية في البلدين استئناف تلك الرحلات فوق الأجواء السورية".