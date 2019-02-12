كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: ترامب ينتظر مقترح الكونجرس لتجنب الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول بارز بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينتظر مقترحٍ من أعضاء من الكونجرس لتمويل الحكومة الاتحادية، وتجنب إغلاق حكومي في نهاية الأسبوع.

وقال هوغان جيدلي، وهو متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز "إلى أن نرى المقترح، يؤسفني أن أقول إننا لا نعرف موقفنا.. لا نعرف فحواه في الوقت الحالي"، مضيفاً أن "خطوة الكونغرس كانت مفاجئة".

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وأعلن زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس في وقت متأخر أمس الاثنين، اتفاقاً "من حيث المبدأ" لتجنب الإغلاق الحكومي، الذي قد يأتي في أعقاب الإغلاق الحكومي السابق الذي انتهي الشهر الماضي، والذي استمر أكثر من شهر.

ولا يبدو أن الاقتراح يشمل تمويلا لطلب ترامب للحصول على 5.7 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، الطلب الذي رفضه الديمقراطيون.