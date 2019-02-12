كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملك سلمان يؤكد دعمه الكامل لدولة فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الثلاثاء ان المملكة ملتزمة بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية قبل مؤتمر تقوده الولايات المتحدة حول السلام والأمن في الشرق الأوسط. وجاء ذلك خلال يتحدث اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصره بالرياض.

ومن جانبه، عّبر، عباس، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين .

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كما أشار ايضا الملك سلمان الي موقف بلاده "تقف إلى الأبد مع فلسطين وحق شعبها في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية" ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويأتي هذا التعهد في الوقت الذي من المتوقع أن تقدم فيه الولايات المتحدة تلميحات عن مقترحاتها للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين في مؤتمر يعقد في بولندا.