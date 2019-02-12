رغم القطيعة.. أسماء لمنور تعزي هدى سعد في والدها -صورة

رغم القطيعة بين الفناتين المغربيتين، هدى سعد وأسماء لمنور، قررت هذه الأخيرة تعزية زميلتها في وفاة والدها، الذي فارق الحياة قبل أيام قليلة.

ووضعت الفنانة أسماء لمنور، كل الخلافات جانبا، ناشرة على حسابها في الأنستغرام “ستوري”، تعزي من خلاله هدى سعد، وتتغنى بأخلاق الراحل أحمد سعد.

بالإضافة إلى ذلك، علقت أسماء لمنور على الصورة التي نشرتها هدى سعد على حسابها تنعي فيها والدها.

وكانت هدى سعد قد أعلنت، يوم الجمعة الماضية، في تدوينة أن والدها يعاني أزمة صحية أدخل على إثرها إلى المستعجلات، متمنية له الشفاء.

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وتعاطف الجمهور مع هدى سعد في هذه الفاجعة المحزنة، عبر منشورات، على مواقع التواصل الاجتماعي، راجين الله أن يرحم والدها، ويلهمها الصبر على فراقه.

وتلقت هدى سعد التعازي من عدد كبير من الفنانين المغاربة، على رأسهم، سعد لمجرد وأسماء لمنور، ونجاة عتابو، وشيماء عبد العزيز، بالإضافة إلى الإعلامية مريم سعيد.