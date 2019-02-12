عاجل.. هذه تشكيلة الوداد الأساسية أمام لوبي ستارز النيجيري

كشف التونسي فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر التي ستخوض مباراة لوبي ستارز النيجيري، بعد قليل، بالمجع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم رابع جولات دور المجموعات من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

ولم تعرف تشكيلة هذه المباراة الأساسية مفاجآت عديدة، إذا اتستثينا حضور المدافع الشيخ كومارا، الذي عاد أخيرا للرسمية بعد غياب طويل بسبب المرض .

وسيدخل الوداد هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

محمد رضى التكناوتي في حراسة المرمى، أشرف داري، محمد الناهيري، الشيخ كومارا، عبد اللطيف نصير، في الدفاع، إبراهيم النقاش، يحيى جبران، ووليد الكرتي في الوسط، محمد أوناجم، أيمن الحسوني، وإسماعيل الحداد في الهجوم.