قبل ساعة من انطلاق المباراة.. حضور جماهيري ضعيف لمباراة الوداد ولوبي ستارز – صور

حضور جماهيري قليل، ذلك الذي تعرفه مدرجات المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في هذه الأثناء، على بعد أقل من ساعة من انطلاق المباراة التي ستجمع فريق الوداد البيضاوي، ولوبي ستارز النيجيري، برسم رابع جولات دور المجموعات من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وعلى عكس ما كان متوقعا، يعرف محيط الملعب، حركية جد عادية، وتواجد بضع مئات من جماهير الفريق الأحمر، وهو الأمر المسيطر أيضا على مدرجات داخل الملعب، حيث لا تتجاوز أعداد الحاضرين 3 آلاف مناصر، وهو رقم مرشح للارتفاع في الدقائق القليلة المقبلة.

ويسعى ممثل الكرة المغربية الوحيد في أغلى المنافسات القارية، إلى تحقيق ثلاث نقاط إضافة تقربه أكثر من التأهل للدور الموالي.

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إلكم صورا من مدرجات الملعب، قبل ساعة من انطلاق المباراة: