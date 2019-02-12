جمعيات تدعو إلى وقفة أمام السفارة السعودية

قررت منظمات المجتمع المدني تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة السعودية بالرباط، بسبب تقرير مسيء للمغرب بخصوص الوحدة الترابية، قدمته قناة “العربية” للمشاهدين حول جبهة البوليزاريو، وهو ما اعتبرته المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، والمجلس الوطني السامي لمتطوعي المسيرة الخضراء، إساءة بالغة للمغرب، وقررت بالتنسيق مع الفيدرالية الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات، تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل.

وقال العيدي الزروالي، الكاتب العام للمنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، إنه بعد التحولات التي حدثت في العلاقات المغربية السعودية، فوجئت المنظمة بالتحول في موقف السعودية من قضية الوحدة الترابية للمغرب، خصوصا بعد مجموعة من التحرشات التي أطلقتها الصحافة السعودية أو بعض المسؤولين السعوديين، وهو ما جعل المنظمة تقرر التصدي لذلك بكل صرامة ومسؤولية. وأوضح الزروالي في تصريح لـ”أخبار اليوم” أن الأمر يتعلق بالإضرار بالقضية الوطنية، وأن أي تمادي من طرف أي بلد حول القضية، فإنه من شأنه التأثير على الوضع التفاوضي في قضية الوحدة الترابية للمغرب، وبالتالي، فقد قررت المنظمة والمجتمع الوطني تنظيم الوقفة إعلانا عن تدمرهم وغضبهم من المساس بالوحدة الترابية للمغرب.

وجدير بالذكر أن المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، تأسست في سنة 2011، وقامت بمجموعة من الأنشطة للدفاع عن القضية الوطنية المغربية، منها وقفات أمام المندوبية السامية لـ”غوث اللاجئين”، وتنظيم المسيرة بخصوص السويد، ووقفات احتجاجية أمام قنصلية الجزائر، علاوة على تنظيم ندوات وأنشطة بخصوص عودة المغرب إلى المنتظم الإفريقي، إضافة إلى تنظيم ندوات بخصوص الأمن والإرهاب، ثم أنشطة مع المجتمع الوطني الأوروبي بخصوص التعريف والدفاع عن القضايا الوطنية.

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وأوضح عبدالهادي الغندومي، رئيس المجلس الوطني السامي لمتطوعي المسيرة الخضراء، أن كل ما يمس بالوحدة الترابية للمغرب ولسمعته، فهو عدو لجميع المغاربة جميعا، مضيفا أن الوقفة التي حددها المجلس جاءت تعبيرا عن الرفض التام للمغاربة للمس بالوحدة الترابية لبلدهم، ومستعدة للتصدي لأي دولة أو شخص حاول المساس بالمغرب.

وأضاف الغندومي في تصريح لجريدة “أخبار اليوم” أن قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة السعودية جاء بناء على ما تم نشره في قناة “العربية”، التي أساءت لخريطة المغرب، واتهمت الأخير بأنه استعمر الصحراء، مشددا على أن جميع المحافل الدولية تعترف بالوحدة الترابية للمغرب، إلا السعودية التي تكن العداء له، ولعل موقفها من ترشح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم، لخير دليل على ذلك، ومرد الأمر لالتزامها الحياد في قضية قطر، محافظة على علاقتها المتينة مع جميع دول الخليج، وهو ما أزعج السعودية.

وأوضح الغندومي أن إهانة المغرب والمساس بوحدته الترابية يرفضه المجتمع المدني ومتطوعو المسيرة الخضراء، الذين دافعوا بدمائهم وشبابهم في سبيل استكمال الوحدة الترابية للمغرب في القرار التاريخي للمسيرة الخضراء، ولديهم الاستعداد لمواصلة دودهم على سمعة وتاريخ المغرب، ضد أي كان، مؤكدا أن الوقفة تعبير قاطع على رفض هذا السلوك.