حكيمي يقترب من قائمة “أغلى المدافعين”بالعالم.. قيمته تضاعفت 3 مرات هذا الموسم

بدأ الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي المحترفي في صفوف فريق بروسا دورتموند الألماني يجني ثمار تألقه مع فريق بروسيا دورتموند الألماني، منذ أن انتقل إليه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وحسب موقع “Transfermarkt” الشهير المتخصص في القيمة السوقية للاعبين، فإن قيمة أشرف حكيمي تضاعفت 3 مرات هذا الموسم، وبدأ يدخل نادي أغلى المدافعين في القارة الأروبية، إذ أصبحت قيمته مقدرة في 25 مليون يورو.

وأكد الموقع نفسه، أن قيمة حكيمي السوقية انتقلت من 7.5 مليون يورو مع بداية الموسم، إلى 25 مليون، وهو واحد من أكثر اللاعبين تطورا في العالم، في القترة الأخيرة، وذلك بعد تألق بشكل لافت مع فريق ” أسود الفستفال”، وبات واحدا من عناصره الأساسية، سواء في المنافسات المحلية والقارية.

ويحلم الفريق الألماني بتحويل إعارة أشرف حكيمي إلى انتقال دائم، لكنه يصطدم بإلحاح نادي ريال مدريد على استعادة لاعبه، الذي تكون في مدرسته الخاصة، بينما يرغب حكيمي في البقاء، على الأقل لسنتين، في دورتموند، الذي عرف رفقته طريق التألق والنجومية في ملاعب الكرة الأوروبية.