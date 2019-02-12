حرب الطرق تودي بحياة 18 شخصا خلال أسبوع واحد

لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 2012 آخرون بجروح، إصابات 78 منهم بليغة، في 1549 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 فبراير الجاري.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألف و82 مخالفة، وأنجزت 11 آلاف و587 محضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألف و495 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و691 ألف و300 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4332 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7115 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 140 مركبة.