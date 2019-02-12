غزة: استشهاد الفتى حسن نوفل متأثّرًا بإصابته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد الفتى حسن نبيل أحمد نوفل (17 عامًا)، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بقنبلة غاز بالرأس، باعتداء قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، يوم الجمعة الماضي.

وأفادت مصادر طبية بأن الفتى نوفل، أُصيب بقنبلة غاز بالرأس الجمعة الماضية أثناء مشاركته بمسيرات العودة وكسر الحصار ووصفت إصابته بالخطيرة، حول على إثرها لمجمع الشفاء قبل إعلان استشهاده اليوم.

والجمعة الماضية استشهد الطفل حسن إياد شلبي (14 عامًا)، والفتى حمزة محمد اشتيوي (18 عامًا) وأصيب عدد آخر بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع؛ جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة.

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار بـ30 آذار/ مارس الماضي، بالمناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف المواطنين أسبوعيًا المطالبين بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 12 عامًا.

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في السياق، أُصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في اعتداءاتٍ لقوات الاحتلال في الضفة الغربية المُحتلّة، وفي غزة، وفق ما أوردت وسائلُ إعلام فلسطينية.

ففي غزّة، أُصيب مواطن بالرّصاص الحيّ، بالإضافة إلى العديد من حالات الاختناق، عقب اعتداء قوات الاحتلال على التظاهرة المساندة للحراك البحري الـ23 على شاطئ بحر بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي الضفة الغربيّة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وأُصيب 17 مواطنًا بعد أن تمركزت قوات الاحتلال في محيط المدارس قرب جامعة القدس، وحاصرت المنطقة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الطلبة، ما أدى لإصابة العديد منهم بالاختناق.