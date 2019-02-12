ريال مدريد يرصد مبلغا لرد صفعة يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي مقابل 120 مليون يورو، في صفقة إن تمت سيعتبرها الكثيرون بمثابة رد صفعة انتقال اللاعب كريستيانو رونالدو إلى "السيدة العجوز".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، أصيب بالإحباط في الموسم الحالي، بسبب تراجع دوره مع السيدة العجوز.

وأشارت إلى أن ديبالا لا يعجبه حصوله على دقائق قليلة هذا الموسم، عقب وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، معجب بديبالا منذ تألقه ضد برشلونة قبل عامين، وينوي ضمه في الصيف مقابل 120 مليون يورو.

وأكدت أن ديبالا لم يخف تعبيره عن حالة الإحباط التي يعيشها، بعدما ترك مقاعد بدلاء يوفنتوس خلال مباراة بارما بالدوري الإيطالي، وقرر دخول غرفة ملابس الفريق قبل نهاية اللقاء.