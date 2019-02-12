يوفنتوس يتلقى نبأ سارا قبل موقعة أتلتيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يلاقي فريق يوفنتوس الإيطالي الأسبوع المقبل نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي يوفنتوس بأتلتيكو ذهابًا يوم 20 شباط/فبراير شباط الجاري، على أن تقام مباراة العودة في تورينو 12 آذار/مارس المقبل.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن ماسميليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس تلقى أخبارًا جيدة بعدما عاد ليوناردو بونوتشي، مدافع الفريق، للعمل من جديد بعد تعافيه من إصابة في الكاحل نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

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وأضافت "اللاعب عاد للتدريبات بالكرة وخاض بعض التمارين المخصصة له، ليتأكد اقترابه من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب المقبلة".

وأشارت الشبكة، إلى أن أندريا بارزالي لعب بشكل جزئي وبسيط مع بقية الفريق، في حين قام كيلليني وكريستيانو رونالدو بتمارين شخصية.

وختمت بأن البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح اليوفي، أجرى بعض الاختبارات التي أثبتت وجود تحسنًا جيدًا في حالته بعد إصابته في عضلات الفخذ الأيسر، مضيفة أن اللاعب سيتم تقييم حالته على أساس يومي.