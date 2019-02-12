انت الان تتابع تفاصيل خبر 7 جرحى في تفجير استهدف معبر "الراعي" بين الحدود السورية التركية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 09:00 مساءً - قالت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، إن 7 أشخاص أصيبوا نتيجة الانفجار الذي حدث في الجانب السوري من الحدود مع مدينة كيليس جنوبي تركيا.

وذكرت صحيفة "عنب بلدي" السورية أن الانفجار وقع عند مدخل "الراعي" الجنوبي، واستهدف بشكل مباشر حاجزاً لقوات الشرطة.

وأضافت أن الانفجار أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة، وتم إسعافهم إلى مستشفى المدينة.

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وقال موظف طوارئ في المنطقة إن الانفجار أصاب نقطة تفتيش على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود، وأدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة وأربعة مدنيين، بحسب وكالة "رويترز".

تسيطر فصائل الجيش الحر المدعومة من تركيا على بلدة الراعي بعد أن انتزعوا السيطرة عليها من مقاتلي تنظيم الدولة خلال عملية "درع الفرات" عام 2016.

يشار إلى أن مناطق سيطرة فصائل "الجيش الحر" في ريف حلب الشمالي والشرقي تشهد بين الفترة والأخرى انفجارات من جراء عبوات ناسفة أو سيارات مفخخة، وتستهدف جميع المناطق وخاصة جرابلس والباب.