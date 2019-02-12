قرار عربي عاجل بشأن الجولان السوري

أكد البرلمان العربي في جلسته الثالثة لدور الانعقاد الثالث اليوم الثلاثاء على ضرورة التصدي لمخطط تغيير الوضع القانوني القائم لهضبة الجولان، ومحاولات فصلها عن سوريا.
وأصدر البرلمان العربي قرارا دعا فيه إلى "التمسك مجددا بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة، ودعم المطلب باستعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المحتل حتى حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967".وأدان البرلمان في بيان صحفي، "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن طلبه غير القانوني من الإدارة الأمريكية بشكل علني خلال المؤتمر الصحفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2019، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل".
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