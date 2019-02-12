التحالف الدولي يعلن قصف مسجد يستخدمه "داعش" شرقي سوريا

الخليج 365/ بغداداعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن قصف مسجد يستخدمه تنظيم "داعش" مركزا للقيادة والتحكم شرقي سوريا.

وذكر التحالف في بيان، الثلاثاء، أنه "شن الغارة في بلدة الباغوز يوم الاثنين، لدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة".

وذكر أن "قصف المسجد جاء بسبب استخدامه من جانب التنظيم المتطرف لشن هجمات وإعداد سيارات مفخخة ضد القوات الكردية".



ونقل البيان عن نائب قائد التحالف الجنرال كريستوفر غيكا، قوله: "هذا المسجد فقد مكانته المحمية عندما اختار التنظيم استخدامه كمركز للقيادة والتحكم".