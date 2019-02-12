الجيش اليمني يحرر جبال الحنكة ووادي حلة قرب كتاف بصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت قوات الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي، الثلاثاء، تقدما جديدا صوب مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير سلسلة جبال الحنكة ووادي حلة القريب من مركز مديرية كتاف.



وأضاف المصدر أن المعارك المتواصلة منذ يوم أمس أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، بالإضافة إلى استعادة بعض الأسلحة المنهوبة.

وتزامنت المعارك مع غارات جوية للتحالف العربي استهدفت تجمعات وآليات لمليشيات الحوثي الانقلابية بذات الجبهة، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيات بينهم قيادات وتدمير آليات قتالية تابعة لها، وفقا للمصدر.

