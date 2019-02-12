الان تتابع زلزال يضرب تركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، أن زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر ضرب مناطق متفرقة في تركيا.
وقالت تقارير إعلامية إن الزلزال لم يظهر تأثيره الشديد إلا في مناطق معينة، دون خسائر بشرية أو مادية.
وضربت عدة زلازل مناطق تركية في وقت سابق، في مؤشر من هيئة الأرصاد على نمو الزلازل في الفترة المقبلة بهذه المناطق.
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