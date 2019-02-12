الان تتابع حقيقة لقاء صلاح وميسي في إعلانهما الأخير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ساعات قليلة على إطلاق إعلان شركة المشروبات الغازية الشهيرة عبر الإنترنت ظهر فيه النجم المصري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ونجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، إلا وانتشر وصار في قوائم الأكثر مشاهدات.

لكن صاحبت الفيديو الدعائي أسئلة بشأن ظهور صلاح برفقة ميسي في الإعلان، بعد تشكيكات في عملية التصوير والمونتاج، خاصة بالتركيز على الفيديو يظهر واضحا تركيب اللقطات، وقال بعضهم إن الفيديو تم تصويره بطريقة منفصلة ومن ثم دخل إلى عملية مونتاج لتركيب النجمين بجوار بعضهما.

من جانبها لم تعلن الشركة طريقة إنتاج الفيديو الدعائي، لكن عددا من لقطاته ترجح كفة تصويره بشكل منفصل، مما يعني أن صلاح لم يلتق ميسي في الواقع.

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ومن أبرز الدلائل التي ترجح هذا الرأي، عدم لمس اللاعبين لبعضهما خلال الإعلان، ووجود مسافة فاصلة بينهما دائما، مما قد يسمح لاستخدام الخدع الفنية لوضع الاثنين معا بشكل أكثر سهولة.

أما الدليل الثاني، فهو ارتداء اللاعبين نفس الملابس التي ظهرا بها في إعلان منفصل لكل منهما قبل أيام، وهما يقومان بحيل كرة قدم مع قنينة المشروب الغازي، مما يعني أن تصوير الإعلان الرئيسي جاء على الأرجح في نفس يوم تصوير الإعلانين اللذين نفذهما كل لاعب على حدة، مما يزيد فرضية أن كل منهما صور إعلانه منفصلا.

أما الدليل الثالث، فهو عدم ظهور أي صور تجمع الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا على حساباتهما الشخصية، حيث عادة ما يلتقط النجوم صورا إذا ما جمعتهم مناسبة ودية ما، مثل تصوير إعلان مشترك.

ونشر صلاح الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية على حساباته بمواقع التواصل، وفيه يتنافس مع ميسي على آخر عبوة مشروبات غازية، ويستخدم كل منهما مهاراته الكروية في التسديد لكسب الرهان.

يذكر أن صلاح لم يواجه ميسي في أي مباراة منذ انتقاله لصفوف ليفربول في صيف 2017 حتى الآن، لكن فرصة المواجهة المرتقبة واردة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.