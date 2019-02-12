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طاجيكستان تسعى لإستعادة 75 طفلاً من العراق

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (دوشانبي)

قال وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين محيي، اليوم (الثلاثاء)، إنه يأمل في إعادة 75 طفلاً طاجيكياً من العراق، بعد أن وافقت أمهاتهم المسجونات في هذا البلد لعلاقتهن بتنظيم داعش الإرهابي.

وصرح محيي الدين بأنه من بين 92 طفلاً في العراق فإن 75 منهم يحق لهم العودة إلى طاجيكستان، ومن هؤلاء 31 طفلاً دون ثلاث سنوات.

مشيراً إلى أن القانون العراقي يشترط موافقة الوالدين لمغادرة أطفالهما البلاد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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