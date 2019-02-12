شكرا لقرائتكم خبر عن طاجيكستان تسعى لإستعادة 75 طفلاً من العراق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (دوشانبي)قال وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين محيي، اليوم (الثلاثاء)، إنه يأمل في إعادة 75 طفلاً طاجيكياً من العراق، بعد أن وافقت أمهاتهم المسجونات في هذا البلد لعلاقتهن بتنظيم داعش الإرهابي.
وصرح محيي الدين بأنه من بين 92 طفلاً في العراق فإن 75 منهم يحق لهم العودة إلى طاجيكستان، ومن هؤلاء 31 طفلاً دون ثلاث سنوات.
مشيراً إلى أن القانون العراقي يشترط موافقة الوالدين لمغادرة أطفالهما البلاد.
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