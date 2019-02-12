شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: الحوثيون يُعرقلون وصول المساعدات الإنسانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي – طارق طلبه (القاهرة)

أدان البرلمان العربي اليوم (الثلاثاء) انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وعرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

رحب البرلمان العربي بقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2451) و(2452)، واللذان شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق استوكهولم، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استناداً إلى المرجعات الثلاث والقرار الأممي (2216).

ودعا البرلمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تسمية الطرف المُعرقِل لاتفاق استوكهولم، مطالباً بالضغط على المليشيات الحوثية للإذعان للقانون الإنساني الدولي، وعدم عرقلة أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي اليوم (الثلاثاء) بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، خاصة بعد مرور أكثر من شهرين على اتفاق استوكهولم دون تنفيذه من قِبل المليشيات الحوثية، بالإضافة إلى تفاقم الحالة الإنسانية وفق التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة.