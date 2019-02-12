شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة تاريخية لرئيس وزراء أستراليا في البرلمان بسبب اللاجئين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كانبيرا)

منيت الحكومة الأسترالية المحافظة بهزيمة تاريخية، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أصبحت أول حكومة منذ نحو قرن تخسر التصويت على قانون مهم يتعلق باللاجئين في البرلمان.

ورغم الجهود المضنية التي بذلها رئيس الوزراء سكوت موريسون، إلا أنه مني بهزيمة على أيدي النواب الذين صوتوا لصالح السماح لطالبي اللجوء المحتجزين خارج حدود البلاد بالحصول على العلاج الطبي.

وهذه أول مرة منذ عقود تخسر فيها الحكومة الاسترالية تصويتاً بشأن قانون مهم.