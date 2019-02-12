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ليبيا: دعوة لرفع حالة الطوارئ عن حقل الشرارة وانتشال 10 جثث في درنة

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جدة - خالد شويل - دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى رفع حالة الطوارئ عن حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في ليبيا، والتي أُعلنت في ديسمبر.

وتأتي الدعوة في الوقت الذي قالت فيه قوات شرق ليبيا إنها سيطرت بشكل كامل على الشرارة، في تحد للحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.

من جهة أخرى انتشل فريق الهلال الأحمر الليبي فرع درنة 10 جُثث مجهولة الهوية في حي المدينة القديمة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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