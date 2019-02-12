شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: دعوة لرفع حالة الطوارئ عن حقل الشرارة وانتشال 10 جثث في درنة والان مع التفاصيل
وتأتي الدعوة في الوقت الذي قالت فيه قوات شرق ليبيا إنها سيطرت بشكل كامل على الشرارة، في تحد للحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.
من جهة أخرى انتشل فريق الهلال الأحمر الليبي فرع درنة 10 جُثث مجهولة الهوية في حي المدينة القديمة.
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