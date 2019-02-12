ترند الموجز| طقس عنيف خلال ساعات..واعترافات ومفاجآت الضحية الثالثة لـ"عنتيل السينما"..والأهلي يسقط في إفريقيا..والجبلاية تحسم موعد مباراته مع بيراميدز

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الأرصاد محذرة من طقس الأربعاء: أول أيام الموجة العنيفة، والأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال، وبعد الفنانتين.. ضبط سيدة أعمال في واقعة "عنتيل السينما".. واعترافات صادمة للمتهمة.. ومعلومات لا تعرفها عن "منى الغضبان"، والجبلاية تُنهي الجدل وتعلن موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في الدوري والكأس، وموعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

الأرصاد محذرة من طقس الأربعاء: أول أيام الموجة العنيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية وعلي مناطق من الوجه البحري والقاهرة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على بعض المدن:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 9

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 9

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12

الأرصاد: الأربعاء أول أيام الموجة العنيفة

وكانت الأرصاد قد حذرت من موجة طقس سيئ، تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، من الأربعاء وحتى السبت المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة وستتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، كما تنشط الرياح، لتصل حد العاصفة على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد فى هذه الفترة اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى السبت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتنسط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة مما يؤدي لتدهور في الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط كما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة، أنه سيصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة عل كافة أنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى، كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق والطقس بارد شمالا مائل للبرودة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وشددت الأرصاد على أن الطقس سيكون باردا شمالا، ومائلا للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وستنحصر فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.

نصائح عاجلة

وفي سياق متصل، ناشدت الأرصاد المواطنين باستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار ولوحات الإعلانات وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء على الطرق وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط .

كما أهابت الهيئة بالمسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الطقس السيئ.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس الجمعة فهي كالآتي :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 15 إلى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 13 إلي 14 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 14 إلى 15 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيد من 15 إلى 17 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 18 إلى 20 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 18 إلى 19 درجة مئوية.

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الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال (فيديو)

حقق سيمبا التنزاني، فوزا هاما على ضيفه الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز كاجيري الهدف الوحيد لسيمبا في مرمى الأهلي في الدقيقة 65.

وأهدر الأهلي أكثر من فرصة سهلة، كان أخطرها لحسين الشحات، في الدقيقة 21 عندما مر من أكثر من مدافع ويسددها أرضية قوية تخرج على يسار حارس مرمى سيمبا.

وعاد الشحات ليهدر هدف محقق في الدقيقة 47 بعد فرصة رائعة عن طريق النيجيري أجايي يلعبها طويلة تصل لحسين الذى يستلمها بشكل رائع لينفرد بالمرمى لكنه يفشل فى تسديدها بشكل صحيح تصل لحارس المرمى.

ورغم الخسارة يظل الأهلي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه سيمبا في المركز الثانى بـ6 نقاط ثم فيتا كلوب ثالثًا بـ4 نقاط وشبيبة الساورة الجزائري رابعًا بنقطتين.

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بعد الفنانتين.. ضبط سيدة أعمال في واقعة "عنتيل السينما".. واعترافات صادمة للمتهمة.. ومعلومات لا تعرفها عن "منى الغضبان"

بعد الفنانتين مني فاروق، وشيما الحاج، ألقت قوات الأمن القبض على سيدة الأعمال منى الغبضان، بعد ظهورها في فيديوهات إباحية مع المخرج خالد يوسف.

نوبة بكاء

وقررت النيابة العامة حبس منى الغضبان، أربعة أيام على ذمة التحقيق، في واقعة "الفيديو الإباحي"، لتدخل في نوبة بكاء هستيري، عقب إيداعها حجز قسم شرطة أول مدينة نصر.

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اعترافات الغضبان

واعترفت الغضبان أمام النيابة بصحة الفيديوهات، وأكدت أنه تم تصويرها بمعرفة المخرج الشهير الذي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو زواجا عرفيا عام 2010.

وكشفت التحقيقات، التي نشرتها "اليوم السابع" أن سيدة الأعمال اعترفت أنها هى التي بالفيديو، مشيرة إلى أنها تعرفت على المخرج في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيا، مشيرة إلى أنه وعدها بتقديمها كوجه فني في عمل سينمائي جديد، ولم تعلم أنه يقوم بتصويرها خلال إقامة العلاقة الحميمية بينهما داخل شقته.

كما أكدت أنها غير مسئولة عن تسريب الفيديو، مضيفة: "فوجئت بانتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

من هي منى الغضبان؟

- تعمل استشاري صحة نفسية كما عُرفت بخبيرة التفكير اللاوعي، وتخصصت في تنمية مهارات التفكير الإيجابي وسفيرة الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية ومديرة أكاديمية إدراك الذات للتدريب والاستشارات.

- حصلت على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، ثم تمكنت من حصد الدكتوراه في الصحة النفسية من جامعة نيويورك بأمريكا.

- عملت كمطورة للوعي وتحرير الشعور، وممارسة للتنويم الإيحائي المعتمد من مؤسسة ”المايندكير“ البريطانية.

- عملت كمحلل معتمد للأصل النفسي للأمراض العضوية، وأيضا كمعالج معتمد بالطاقة من المؤسسة الدولية بالفلبين، ومعالج معتمد لتقنيات وتأملات إدراك الروح والذات من المؤسسة الدولية بالفلبين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الفنانتين، منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ممارسة فعل فاضح، عقب تداول فيديوهات إباحية لهما، قيل أنها مع مخرج شهير.

ويأتي ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو جنسية للفنانتين أثناء ممارستهما الرذيلة مع شخص لم يظهر وجهه.

وحددت الجهات الأمنية موقع الفنانتين، وتمكنت من ضبطهما بعد أن أثبتت التحريات ظهورهما بالفعل في الفيديوهات المتداولة.

اعترافات أولية

واعترفت الفنانتان أمام جهات التحقيق بقيام مخرج معروف بالارتباط بهما بعلاقة غير مشروعة وقيامه بتصويرهن في أوضاع مخلة معه، لابتزازهن وإجبارهن على ممارسة الشذوذ، بحسب "اليوم السابع".

ونشرت "الأهرام" تفاصيل جديدة من التحقيقات مع المتهمتين، حيث أرشدتا عن الشقة التي تم تصوير الفيلم الإباحي بها، وتبين أنها مملوكة للمخرج خالد يوسف والكائنة بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.

وقالت إحدى الفنانتين: "إنتو ماسكينا إحنا بس ليه؟"، مؤكدة أن خالد يوسف لا يمنح أي دور لفنانة إلا إذا أقام علاقة معها وأنه مصاب بمرض تصوير نفسه – على حد تعبيرهاـ

خالد يوسف يكشف حقيقة هروبه

وكان خالد يوسف، قد نفى هروبه إلى باريس، عقب القبض على بطلتي الفيلم الفاضح.

وقال يوسف في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي أنني قد سافرت أمس هربا .. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي .. هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد".

كما نشر المخرج صور من جواز سفره، والذي يبين تاريخ سفره للخارج في الأول من فبراير الجاري.

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الجبلاية تُنهي الجدل وتعلن موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في الدوري والكأس

أعلنت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن الملاعب البديلة والمواعيد الجديدة للدوري والكأس.

وحسمت المسابقات أزمة مباراتي الأهلي وبيراميدز في الدوري والكأس، حيث حددت يوم 28 فبراير موعداً لمباراتهما في دور الـ16 من كأس مصر، على أن تقام مواجهتهما في الأسبوع الـ25 من الدوري يوم 18 أبريل.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز أزمة بين الطرفين، حيث رفض الأخير خوض مباراته في الدوري قبل أن يلعب المارد الأحمر مؤجلاته، واقترحت الجبلاية أن يلعبا مباراتهما في الكأس بدلا من الدوري، وهو ما رفضه مجلس القلعة الحمراء.

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موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

يستضيف الزمالك، نصر حسين داي الجزائري، في التاسعة مساء الأربعاء، على ملعب برج العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات على حساب اتحاد طنجة المغربي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1، في دور الـ32 الثاني.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي، وجور ماهيا الكيني.

وخسر الزمالك في الجولة الأولى من جورماهيا الكينى، في كينيا 4-2.

ويحتل الأبيض المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد، فيما يتصدر جور ماهيا الترتيب بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن وصيفه نصر حسين داي.

التشكيل المتوقع

وسيبدأ كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء وحمدي النقاز ومحمد عبد الغني

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وكهربا

الهجوم: عمر السعيد

القناة الناقلة

تنقل المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 3، المشفرة

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