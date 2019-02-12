مصادر حزب الله لتلفزيون "النشرة": لقاء قريب بين باسيل ونصرالله باليومين المقبلين

كشفت مصادر مقربة من "​حزب الله​" لتلفزيون "النشرة" عن "لقاء مرتقب بين أمين عام "حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في اليومين المقبلين، حيث سيتم البحث في ملفات أساسية في البلاد عدة منها ​الصحة​ والادوية و​الكهرباء​ وطرق ​مكافحة الفساد​".

ولفتت إلى أن "السيد نصرالله سيركز خلال اللقاء على تصحيح علاقة باسيل مع حلفاء الحزب منهم حركة "أمل" تيار "المردة" والحزب "السوري القومي الاجتماعي" لتسهيل التنسيق والتعاون في الملفات السياسية بين التيار والحزب وباقي القوى السياسية".

وأشارت إلى أن "السيد نصرالله سيبدي عن انزعاجه من كلمة باسيل بذكرى تفاهم ​مار مخايل​ خاصة من موفقه بشان السلام الداخلي ومبادرة السلام العربية مع ​اسرائيل​ التي يرفضها الحزب بشراسة، كما سيعرب السيد نصرالله عن انزعاجه من تصريح باسيل بانه لولا التيار لما انتصر الحزب في ​حرب تموز​ ومن لوحة الجلاء التي تشكل استفزازا للسوريين، كما وسيؤكد السيد أنه غير ملزم بأي اتفاق بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وباسيل خاصة في ملف الكهرباء".