قوى الأمن: تدابير سير في بيروت الخميس بمناسبة ذكرى اغتيال رفيق الحريري ورفاقه

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الساعة 16:00 من تاريخ 14 شباط 2019، سيتمّ إحياء الذكرى السنوية الرابعة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة ​رفيق الحريري​ ورفاقه، في مجمع "Sea side" - ​بيروت​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اعتبارًا من الساعة 9:00 من تاريخ 14 شباط 2018، تدابير السير الآتية:

_ منع وقوف السيارات ولحين الانتهاء، في محيط الضريح وفي موقع الشعلة (مكان الانفجار).

_ تحويل السير عن موقع الضريح ابتداءً من فندق "Le gray".

_ منع وقوف ومرور السيارات على المسالك الآتية: من أمام فندق "Le gray" حتّى مسجد الأمين - كامل شارع اللنبي حتّى الخط البحري - ما بين ​ساحة رياض الصلح​ ومسجد الأمين - مابين تقاطع العيادات الاستشارية نزولًا بمحاذاة المواقف، حتّى حدود طريق مبنى "جريدة النهار" - كامل ​شارع فوش​ حتّى الخط البحري - ما بين تمثال المغترب حتّى تقاطع القاعدة البحرية".

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وركّزت المديرية على أنّ "لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي المولجين تنفيذ هذه المهمة، وتَجنُّب سلوك الطرقات التالية:

_ من ​مستديرة الصياد​ مرورًا ب​الكرنتينا​ - تمثال المغترب - المرفأ - وصولًا إلى ​ساحة الشهداء​.

_ من خلدة مرورًا ب​المدينة الرياضية​ - فسليم سلام - ساحة رياض الصلح وصولًا إلى ساحة الشهداء.

_ من خلدة - فالأوزاعي - ​الرملة البيضاء​ ​الروشة​ - وصولًا إلى ​عين المريسة​".