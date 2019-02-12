سجال بين السيد وخليل بسبب مسألة ميزانية الدولة والحسابات المالية

حصل سجال بين النائب ​جميل السيد​ ووزير المال ​علي حسن خليل​ أثناء جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ بسبب الحسابات المالية.

وكان السيد قد تحدث عن أن "خليل أوضح أن ميزانية الدولة فارغة ثم تبين أن هناك 600 مليار ليرة وأن الدولة لم تعط الأموال لمزارعي القمح في ​البقاع​". لكن خليل اعترض وأكد أن كلام السيد غير صحيح ما أدى إلى حصول تلاسن بينهما، ليتدخل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ويطلب من خليل تسجيل ملاحظاته حول كلام السيد وشرحها لاحقاً.

يذكر أن السيد كان قد أعلن عن عدم منحه الثقة للحكومة "بضمير مرتاح".