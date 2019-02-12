وزير خارجية طاجيكستان: نأمل باستعادة 75 طفلا من مواطنينا من العراق

أعلن وزير خارجية ​طاجيكستان​، سراج الدين محيي الدين، "أنّه يأمل في أن تتمّ إعادة 75 طفلًا على الأقل من ​العراق​"، بعد أن وافقت أمهاتهم المسجونات في هذا البلد بسبب علاقتهن بتنظيم "داعش"، على إعادتهم لوطنهم".

ولفت إلى أنّ "من بين 92 طفلًا من طاجيكستان محتجزين في العراق، فإنّ 75 منهم يحقّ لهم العودة إلى وطنهم، ومن هؤلاء 31 طفلًا دون ثلاث سنوات"، مبيّنًا أنّ "في بعض الحالات، فقد الأطفال آباءهم الّذين قتلوا في القتال مع "داعش" وغيره من ​الجماعات المسلحة​".

وركّز محيي الدين على أنّه "يتعيّن على طاجيكستان دفع مبلغ 400 دولار لإعادة كلّ طفل، وهو الرسم الّذي تمّ تحديده في مفاوضات دبلوماسية مع العراق".