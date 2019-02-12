ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن رئيس البرلمان الفنزويلي ​خوان غوايدو​ أعلن أن المساعدة الانسانية ستدخل البلاد في 23 شباط الحالي رغم معارضة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: غوايدو يعلن أن المساعدة الانسانية ستدخل البلاد في 23 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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