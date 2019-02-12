بولتون: أميركا لن تنسى الأمم والشركات التي تدعم سرقة مادورو للموارد الفنزويلية

شدّد مستشار الأمن القومي الأميركي، ​جون بولتون​، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لن تنسى الأمم والشركات الّتي تدعم سرقة الرئيس الفنويلي ​نيكولاس مادورو​ للموارد الفنزويلية". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الولايات المتحدة ستستمرّ في استخدام جميع سلطاتها وقوّاها للحفاظ على أموال الشعب الفنزويلي"، لافتًا إلى "أنّنا نشجّع جميع الدول على العمل معًا لفعل الشيء نفسه".

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