نائب ايراني: الشعب الايراني أثبت أنه لن يرضخ للحظر وضغوط الأعداء

أشاد النائب في البرلمان الإيراني حسن بهرام نيا بـ"الحضور الملحمي للشعب في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً أن "الشعب أثبت عدم رضوخه للحظر والتضخم وضغوط الأعداء".
ولفت إلى أن "الشعب الإيراني أثبت بحضوره الواسع في مسيرات الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية أنه لن يركع أمام العدو رغم الحظر والتضخم في اقتصاد البلاد"، مشددا على "مواصلة التحرك إلى الأمام بخطوات واثقة لتحقيق أهداف الثورة".
ووصف الثورة بـ"أنها تستلهم مبادئها من عاشوراء"، مشيراً إلى أن "الشعب الإيراني أثبت بحضوره الواسع في الذكرى السنوية الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية أنه لا يزال في الطليعة".
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