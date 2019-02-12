"أوبك" أعلنت أن إنتاجها للنفط انخفض بنحو 800 ألف برميل يوميا في كانون الثاني

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أنّ "إنتاجها للنفط الخام انخفض بمقدار 797 ألف برميل يوميًّا في شهر كانون الثاني الماضي، مقارنة بكانون الأول 2018"، ما يعكس قرار التكتّل الحد من الإنتاج لمحاولة رفع الأسعار.

وبيّنت في تقرير، أنّ "إنتاجها ​النفط​ي انخفض إلى 30.81 مليون برميل يوميًّا". ويزيد ذلك بقليل عن الطلب المتوقّع في 2019 على نفط "أوبك"، الّذي خفّضته المنظمة إلى 30.59 مليون برميل يوميًّا.

وتضم "أوبك" 14 دولة منتجة للنفط، ولطالما تدخّلت في سياسة الإنتاج للتأثير في الأسعار لمصلحة الدول الأعضاء.

وكانت للسعودية الحصة الأكبر في خفض الإنتاج، إذ قلّصت إنتاجها اليومي بمقدار 350 ألف برميل يوميًّا، تلتها في ذلك ​الإمارات​ و​الكويت​.

يُذكر أنّ "أوبك" وحلفاءها، بما في ذلك ​روسيا​، كانوا قد اتّفقوا في كانون الأول الماضي على العودة إلى تخفيضات الإنتاج.