قناة إسرائيلية: رئيس الموساد زار الرياض بداية العام 2014

نشرت القناة الثالثة عشرة ال​إسرائيل​ية، عن مسؤولين تفاصيل جديدة ضمن ملف "أسرار الخليج" الذي فجرت فيه مفاجآت بشأن العلاقة السرية بين ​دول الخليج​ وإسرائيل، مشيرة الى أنه "في نهاية عام 2013 وفي أعقاب التوقيع على الاتفاق المرحلي بين ​إيران​ والقوى العظمى حول البرنامج النووي، حدثت انطلاقة كبيرة في العلاقات بين إسرائيل و​السعودية​".

وكشف دبلوماسيون غربيون للقناة أنه "بعد عدة أسابيع على ذلك، أي بداية العام 2014، هبطت ​طائرة​ خاصة على مدرج مطار الرياض، ومن نزل من هذه الطائرة كان رئيس ​الموساد​ حينها ​تامير باردو​"، لافتة الى أن "السعوديين الذين كانوا خائفين من التقارب بين ​واشنطن​ و​طهران​، رأوا أن إسرائيل السند الوحيد مقابل الإيرانيين ووافقوا للمرة الأولى على استضافة مسؤول إسرائيلي كبير داخل المملكة".

وأوضحت القناة أن "الشخص الذي اجتمع مع رئيس الموساد حينها، باردو، كان الأمير بندر بن سلطان، مستشار الأمن القومي ورجل سر الملك السعودي في تلك الفترة عبد الله بن عبد العزيز"، معلنة أن "رئيس الحكومة ​بنيامين نتانياهو​ أجرى سلسلة من المحادثات السرية مع ولي عهد ​أبو ظبي​ محمد بن زايد في أعقاب توقيع ​الاتفاق النووي​ مع إيران".

وبينت أن "المحادثات تناولت التنسيق بين الجانبين بشأن الملف الإيراني، كما بحث الجانبان محاولة دفع عملية سياسية إقليمية في المنطقة"، مشيرة الى أنها ستكشف المزيد من التفاصيل حول العلاقات السرية بين إسرائيل والإمارات.