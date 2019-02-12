روحاني يتوجه الى سوتشي الخميس للمشاركة في قمة الدول الضامنة

أعلن مساعد شؤون الاتصالات والاعلام في مكتب الرئيس الإيراني برويز اسماعيلي أن "الرئيس ​حسن روحاني​ سيتوجه يوم الخميس المقبل الى منتجع سوتشي الروسي تلبية لدعوة رسمية من نظيره ​فلاديمير بوتين​ بهدف المشاركة في القمة الثلاثية الايرانية الروسية التركية".

ولفت اسماعيلي، إلى أن "القمة الرابعة للثلاثي الضامن في سوتشي والتي تستغرق يوما واحداً ستبحث الجهود المشتركة ل​مكافحة الارهاب​ ونشر الامن وعودة النازحين وارساء دعائم الاستقرار السياسي في ​سوريا​ وكذلك نتائج مباحثات عملية استانا وبدء العملية السياسية الداخلية ووحدة ​الاراضي السورية​ وسيادة الارادة الشعبية العامة والتعاون في مرحلة اعادة الاعمار في هذا البلد"، مشيرا الى أن "رؤساء الدول الثلاث سيتناولون خلال قمة سوتشي ايضاً الوضع الميداني الراهن وتطورات الشأن السوري عقب أخر قمة مشتركة لهم في ​طهران​ وكذلك دراسة وصياغة الاجراءات المقبلة لتعزيز الاستقرار والامن في هذا البلد"، موضحا أن "روحاني سيجري على هامش القمة الثلاثية حول سوريا لقاءات ثنائية منفصلة مع نظيريه الروسي والتركي لبحث اخر التقارير حول تنفيذ الاتفاقيات الثنائية".