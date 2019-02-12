الدفاع الروسية: تنفيذ عملية تبادل محتجزين بين السلطات والمعارضة في حلب

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "السلطات السورية وفصائل معارضة لها نفذت اليوم الثلاثاء عملية تبادل مجموعة محتجزين بحلب في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن مفاوضات ​أستانا​".

وفي بيان لها، لفتت الدفاع الروسية إاى أن "العملية جرت في قرية دير قاق في ​محافظة حلب​ على خط الجبهة بين الطرفين في منطقة أبو زندين جنوبي ​مدينة الباب​، مشيرة إلى أن "السلطات السورية أفرجت عن 20 عنصرا من "التشكيلات المسلحة غير الشرعية مقابل إخلاء فصائل المعارضة سبيل 20 مدنيا".

وأشارت إلى ان "عملية التبادل تم تنظيمها بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع الروسية والتركية والإيرانية في إطار أنشطة فريق العمل الخاص بشؤون تحرير المحتجزين والأسرى وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين في ​سوريا​، والذي تم إنشاؤه نتيجة الاجتماع الدولي حول القضية السورية في أستانا يوم 22 ديسمبر 2017".

كما ذكرت أن "العملية جرت بحضور مراقبين من ​الهلال الأحمر​ العربي السوري".