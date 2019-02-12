قناة تركية: الانفجار على الجانب السوري من بوابة كلس خلّف 3 جرحى

أفادت قناة "إن تي في" التركية، بأن الانفجار الذي وقع على الجانب السوري من بوابة كلس الحدودية مع تركيا، في بلدة كوبانبي، خلّف 3 جرحى. مشيرة الى أن الهجوم نفذ بواسطة سيارة محملة بالمتفجرات.
وكشف مسؤول تركي للقناة التركية، أنّ المصابين قد تم نقلهم إلى مستشفيات داخل الأراضي التركية.
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