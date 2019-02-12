مايك بومبيو: مؤتمر وارسو فرصة لتعزيز التعاون بين دولنا

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "مؤتمر ​وارسو​ فرصة لتعزيز التعاون بين دولنا"، مشيراً إلى "انني أود تذكير الأوروبيين بألا يشجعوا التبادل النفطي مع روسيا".

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