دفاع تركيا: تحييد 56 مسلحا من العمال الكردستاني بتركيا والعراق خلال 3 أسابيع

أعلنت ​وزارة الدفاع​ التركية عن "تحييد 56 مسلحا من حزب "العمال الكردستاني" بعمليات داخل البلاد وفي ​شمال العراق​ خلال ثلاثة أسابيع"، مشيرةً إلى أن "عدد المسلحين الذي تم تحييدهم في عملية "غصن الزيتون" ب​سوريا​، بلغ 4 آلاف و608 إرهابيين".

وشددت على أن "​الجيش التركي​ سيواصل الرد في اطار الدفاع المشروع عن النفس، على الهجمات التي يقوم بها حزب "العمال الكردستاني" انطلاقا من بلدة تل رفعت بهدف زعزعة الطمأنينة في منطقة "غصن الزيتون".