بالصور جامعة أسوان تجري مقابلات شخصية للطلاب الراغبين في "بعثة لبولندا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

عقدت لجنة من جامعة أسوان مقابلات شخصية لطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية الراغبين في السفر في بعثة خارجية لمدة 3 أشهر في بولندا تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.

ضمت اللجنة الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن عبد الباسط عميد كلية التربية الرياضية والدكتور أشرف مصطفي طه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة إن البعثة تأتي ضمن اتفاقية التعاون بين جامعة أسوان وجامعة "كاتوبيس" البولندية، حيث يدرس الطلاب والطالبات خلالها مقررات الفصل الدراسي الثاني في الجامعة البولندية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة، أن شروط السفر في البعثة هي تحدث اللغة الانجليزية بطلاقة والتفوق الدراسي والرياضي والتمتع باللباقة وحسن التصرف والإلمام بالثقافة العامة.

مشيرًا إلي أن عدد المتقدمين للبعثة بلغ 40 طالبًا وطالبةً، وسوف يتم اختيار 10 طلاب وطالبات منهم