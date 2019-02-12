"لينكد إن" تعتزم إطلاق خدمة جديدة لبث الفيديو المباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شبكة التواصل الاجتماعي "لينكد إن" تعتزم إطلاق خدمة جديدة لبث الفيديو "لينكد إن لايف".

ووفق ما ذكره موقع "techcrunch"، ستطلق "لينكد إن" نسخة تجريبية تتيح للمستخدمين إمكانية بث فيديوهات مباشرة عبر التطبيق.

ومن المقرر أن يتم طرح تلك التقنية الجديدة في المرحلة الأولى لمستخدمي "لينكد إن" في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن توفر لباقي المستخدمين في وقت لاحق.

وأوضحت الشبكة المتخصصة في قطاع الأعمال والبحث عن العمل ستطرح تلك الخدمة، لكي تتمكن الشركات والمؤسسات والشخصيات المؤثرة والفاعلة في "لينكد إن" من بث المؤتمرات الخاصة بها، وتلقي الأسئلة والأجوبة بصورة مباشرة للتفاعل مع جمهورهم.