"تعليم الجيزة" تتسلم 68 ألف جهاز "تابلت" لتوزيعها على طلاب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد وإسلام ضيف:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تسلمها 68 ألفًا و173 جهاز حاسب لوحي "تابلت" من وزارة التربية والتعليم، مقرر توزيعهم على طلاب الصف الأول الثانوي خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المديرية، في بيان صحفي، أن الإدارات التعليمية تتسلم الأجهزة الخاصة بها من مخازن المديرية تباعًا.