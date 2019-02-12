مؤتمر للمانحين للأزمة اليمنية ينعقد في جنيف 26 فبراير الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف – (أ ش أ):
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سيفتتح في السادس والعشرين من فبراير الجاري مؤتمراً رفيع المستوى للمانحين لتقديم المساعدات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأزمة اليمنية في 2019.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن حكومتي سويسرا والسويد ستشاركان في استضافة المؤتمر الذي سينعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ودعت الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء بها، وكذلك قادة المنظمات الإقليمية ومؤسسات تمويل التنمية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الإنسانية غير الحكومية للمساهمة في المؤتمر بهدف دعم الشعب اليمني.
ولفتت إلى أن الوكالات الإنسانية قامت بتوسيع نطاق البرامج والمساعدات الإنسانية لتصل إلى قرابة 8 ملايين يمني محتاج في العام الماضي 2018 شهرياً بزيادة 3.5 مليون شخص عن عام 2017 وبما يجعل اليمن أكبر عملية إنسانية في العالم.
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