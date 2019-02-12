السيطرة على حريق بمحل مواد بناء ومطعم بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع بمحل مواد بناء ومطعم كشري بمنطقة حدائق الأهرام. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، إخطارا من شرطة النجدة بانبعاث أدخنة كثيفة في محلين تجاريين بدائرة قسم شرطة الهرم. ودفع اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة ألسنة النيران وإخمادها دون امتدادها إلى المحلات المجاورة.

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